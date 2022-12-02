Пиняев считает, что сборную России могут допустить к отборочному турниру ЧМ-2026
Игрок "Крыльев Советов" и сборной России по футболу Сергей Пиняев оценил ситуацию с отстранением национальной команды от международных турниров. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он выразил надежду, что ситуация изменится как можно быстрее.
"Мы все надеемся, что ситуация [с отстранением] изменится как можно быстрее. Ждём возвращения еврокубков и больших турниров со сборной", — сказал Пиняев.
Футболист также считает, что сборную России допустят к участию в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. По его словам, все игроки надеются на лучшее.
"Но я не знаю даже, что произойдёт через месяц. Все мы надеемся на лучшее", — подчеркнул Пиняев.
Лайф напоминает, что УЕФА не допустил сборную России до жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Соответственно, национальная команда пропустит и сам турнир. Ранее ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда заранее прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не участвует в Лиге наций.
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