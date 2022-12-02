Пиняев считает, что сборную России могут допустить к отборочному турниру ЧМ-2026

Игрок "Крыльев Советов" и сборной России по футболу Сергей Пиняев оценил ситуацию с отстранением национальной команды от международных турниров. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он выразил надежду, что ситуация изменится как можно быстрее.

"Мы все надеемся, что ситуация [с отстранением] изменится как можно быстрее. Ждём возвращения еврокубков и больших турниров со сборной", — сказал Пиняев.

Футболист также считает, что сборную России допустят к участию в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. По его словам, все игроки надеются на лучшее.

"Но я не знаю даже, что произойдёт через месяц. Все мы надеемся на лучшее", — подчеркнул Пиняев.