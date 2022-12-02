"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 декабря, 18:11

Катарское ТВ сняло пародию на акцию сборной Германии с закрытыми ртами

Катарское ТВ спародировало акцию сборной Германии с закрытыми ртами, которой спортсмены выразили протест против политики Международной федерации футбола (ФИФА) носить во время матчей капитанские повязки One Love. В прямом эфире ведущий и гости изобразили прощающихся футболистов, пошутив над результатами немцев.

"Итак, мы прощаемся с Германией на этом чемпионате мира", сказал ведущий.

Определились 14 из 16 участников плей-офф чемпионата мира в Катаре

Определились 14 из 16 участников плей-офф чемпионата мира в Катаре

Лайф писал, что сборная Германии устроила акцию протеста против решения ФИФА запретить носить капитанские повязки в поддержку инклюзивности. Игроки закрыли рты руками во время групповой фотографии. Матч со сборной Японии они проиграли со счётом 1:2. В итоге немцы вылетели с чемпионата мира 2022 года.

Обложка ©

Twitter / Qattar_Affairs

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров