Катарское ТВ сняло пародию на акцию сборной Германии с закрытыми ртами

Катарское ТВ спародировало акцию сборной Германии с закрытыми ртами, которой спортсмены выразили протест против политики Международной федерации футбола (ФИФА) носить во время матчей капитанские повязки One Love. В прямом эфире ведущий и гости изобразили прощающихся футболистов, пошутив над результатами немцев.