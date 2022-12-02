Катарское ТВ сняло пародию на акцию сборной Германии с закрытыми ртами
Катарское ТВ спародировало акцию сборной Германии с закрытыми ртами, которой спортсмены выразили протест против политики Международной федерации футбола (ФИФА) носить во время матчей капитанские повязки One Love. В прямом эфире ведущий и гости изобразили прощающихся футболистов, пошутив над результатами немцев.
"Итак, мы прощаемся с Германией на этом чемпионате мира", — сказал ведущий.
Лайф писал, что сборная Германии устроила акцию протеста против решения ФИФА запретить носить капитанские повязки в поддержку инклюзивности. Игроки закрыли рты руками во время групповой фотографии. Матч со сборной Японии они проиграли со счётом 1:2. В итоге немцы вылетели с чемпионата мира 2022 года.
Twitter / Qattar_Affairs