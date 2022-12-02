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2 декабря, 17:48

Корвет "Меркурий" вышел на испытания в Финский залив

Корвет "Меркурий" вышел в Финский залив на завершающий этап заводских испытаний

<p>Корвет "Меркурий". Обложка © ТАСС / Роман Пименов</p>

Корвет "Меркурий". Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Построенный на Северной верфи новейший корвет "Меркурий" проекта 20380 вышел в Финский залив для проведения ходовых испытаний, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Корвет "Меркурий", построенный предприятием "Северная верфь", вышел в Финский залив Балтийского моря для проведения завершающего этапа заводских ходовых испытаний. О начале испытаний доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании по надводному кораблестроению, которое состоялось в адмиралтействе", — уточнили в оборонном ведомстве.

Экипажу корвета в течение нескольких дней предстоит проверка манёвренных характеристик судна, работоспособности систем, механизмов и вооружения. Предполагается, что после этого "Меркурий" вернётся на верфь для устранения последних неполадок перед государственными испытаниями.

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А ранее генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов на форуме "Армия-2022" сообщил, что новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 будет передан ВМФ России до истечения этого года. В конце ноября судно впервые вышло в море на заводские ходовые испытания. В процессе проверок в различных режимах проводятся скоростные, манёвренные и вибрационные испытания фрегата. Для этого задействованы корабли и суда обеспечения, а также морская авиация флота.

Андрей Бражников

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