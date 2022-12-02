Корвет "Меркурий" вышел на испытания в Финский залив

Построенный на Северной верфи новейший корвет "Меркурий" проекта 20380 вышел в Финский залив для проведения ходовых испытаний, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Корвет "Меркурий", построенный предприятием "Северная верфь", вышел в Финский залив Балтийского моря для проведения завершающего этапа заводских ходовых испытаний. О начале испытаний доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании по надводному кораблестроению, которое состоялось в адмиралтействе", — уточнили в оборонном ведомстве.

Экипажу корвета в течение нескольких дней предстоит проверка манёвренных характеристик судна, работоспособности систем, механизмов и вооружения. Предполагается, что после этого "Меркурий" вернётся на верфь для устранения последних неполадок перед государственными испытаниями.