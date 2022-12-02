На нефтебазе в Шахтёрске загорелись ёмкости после обстрела ВСУ

На нефтебазе города Шахтёрска в Донецкой Народной Республике загорелись ёмкости после попадания снарядов, выпущенных украинскими войсками, сообщил глава администрации населённого пункта Александр Шатов.

"В результате попадания снарядов произошло возгорание ёмкостей на нефтебазе города. На месте происшествия работают службы", — уточнил градоначальник в своём телеграм-канале.