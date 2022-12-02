"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 декабря, 17:21

На нефтебазе в Шахтёрске загорелись ёмкости после обстрела ВСУ

На нефтебазе города Шахтёрска в Донецкой Народной Республике загорелись ёмкости после попадания снарядов, выпущенных украинскими войсками, сообщил глава администрации населённого пункта Александр Шатов.

"В результате попадания снарядов произошло возгорание ёмкостей на нефтебазе города. На месте происшествия работают службы", — уточнил градоначальник в своём телеграм-канале.

ВСУ нанесли удары по центру Донецка

ВСУ нанесли удары по центру Донецка

Ранее в Минобороны сообщили об отражении ВС РФ атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Противник пытался контратаковать в районе Никольского.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров