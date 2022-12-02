ВС РФ отбили попытки атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении

Российские военные отбили попытки атаки Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении, в результате уничтожено до 50 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населённого пункта Угледар в направлении населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики", — отметил он.

В результате боёв было уничтожено до 50 украинских военных, один танк, три бронетранспортёра и два пикапа.