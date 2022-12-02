"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 декабря, 10:47

ВС РФ отбили попытки атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении

Российские военные отбили попытки атаки Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении, в результате уничтожено до 50 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населённого пункта Угледар в направлении населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики", — отметил он.

В результате боёв было уничтожено до 50 украинских военных, один танк, три бронетранспортёра и два пикапа.

Пушилин заявил о скором освобождении Угледара

Пушилин заявил о скором освобождении Угледара

А на днях врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные пытались контратаковать в направлении Угледара, но понесли серьёзные потери.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров