Минобороны РФ раскрыло подробности боёв за Курдюмовку
МО РФ: При освобождении Курдюмовки ликвидировано более 60 солдат ВСУ и подбито три танка
Российские военные в результате наступательных действий по освобождению Курдюмовки в Донецкой Народной Республике ликвидировали более 60 украинских солдат. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобождён от подразделений ВСУ населённый пункт Курдюмовка ДНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин", — уточнил Конашенков.
Ранее Министерство обороны РФ подтвердило информацию об освобождении посёлка Курдюмовка. Глава ДНР Денис Пушилин уже пояснил, что это имеет стратегическое значение, поскольку Курдюмовка предоставляет российским военным "выход на Артёмовскую трассу". А освобождение населённых пунктов Андреевка и Перше Травня союзными войсками даёт возможность полностью перекрыть пути снабжения Вооружённых сил Украины.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ