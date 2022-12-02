Минобороны РФ раскрыло подробности боёв за Курдюмовку

Российские военные в результате наступательных действий по освобождению Курдюмовки в Донецкой Народной Республике ликвидировали более 60 украинских солдат. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобождён от подразделений ВСУ населённый пункт Курдюмовка ДНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин", — уточнил Конашенков.