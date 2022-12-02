Учебники истории России пополнятся разделами об СВО

В учебнике по истории России появятся главы о специальной военной операции на Украине. Как рассказал журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в новых программах по данному предмету уже есть эти разделы.

"Да, обязательно в учебниках это будет", — сообщил Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.