"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 декабря, 10:28

Учебники истории России пополнятся разделами об СВО

Кравцов: Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники истории

В учебнике по истории России появятся главы о специальной военной операции на Украине. Как рассказал журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в новых программах по данному предмету уже есть эти разделы.

"Да, обязательно в учебниках это будет", — сообщил Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.

В России появятся учебники о подвигах легендарной Корсы и десантника Гаджимагомедова

В России появятся учебники о подвигах легендарной Корсы и десантника Гаджимагомедова

Ранее Лайф писал, что задания по специальной военной "Операции Z" на Украине появятся в едином государственном экзамене по истории. После внесения изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт требуется добавить соответствующие правки и в рабочие программы с учебниками по истории. Уже после этого нововведения коснутся и ЕГЭ.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров