Учебники истории России пополнятся разделами об СВО
Кравцов: Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники истории
В учебнике по истории России появятся главы о специальной военной операции на Украине. Как рассказал журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в новых программах по данному предмету уже есть эти разделы.
"Да, обязательно в учебниках это будет", — сообщил Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф писал, что задания по специальной военной "Операции Z" на Украине появятся в едином государственном экзамене по истории. После внесения изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт требуется добавить соответствующие правки и в рабочие программы с учебниками по истории. Уже после этого нововведения коснутся и ЕГЭ.
ТАСС / Егор Алеев