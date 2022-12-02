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Опубликовано 2 декабря 2022, 10:28

Учебники истории России пополнятся разделами об СВО

Кравцов: Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники истории

В учебнике по истории России появятся главы о специальной военной операции на Украине. Как рассказал журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в новых программах по данному предмету уже есть эти разделы.

"Да, обязательно в учебниках это будет", — сообщил Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.

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В России появятся учебники о подвигах легендарной Корсы и десантника Гаджимагомедова

Ранее Лайф писал, что задания по специальной военной "Операции Z" на Украине появятся в едином государственном экзамене по истории. После внесения изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт требуется добавить соответствующие правки и в рабочие программы с учебниками по истории. Уже после этого нововведения коснутся и ЕГЭ.

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ТАСС / Егор Алеев

Оксана Попова
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