"Мы поддерживаем Россию": Петербургский бар уволил официанта, который носил жетон ВСУ

Бар-ресторан DOSKI в Санкт-Петербурге уволил официанта, который носил на груди жетон с изображением флага Украины и надписью "збройнi сили" (вооружённые силы). Символику на груди юноши заметили посетители заведения и сняли на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях.

Жетон с украинской символикой на груди официанта заметил посетитель кафе. Видео © VK / Фан-клуб Аlconafter

На странице одного из пабликов появилось видео из того самого бара. Главным его героем стал официант, который решил не скрывать любви к ВСУ и повесил на себя жетон с их символикой. Откровенность парня привлекла одного из посетителей. Он решил уточнить, что означает данная подвеска, но ответа так и не дождался: официант Александр испугался и, едва успев рассчитать клиента, унёсся от него прочь. Автора ролика такое поведение оскорбило, и он распространил кадры в Сети.

На инцидент оперативно отреагировало руководство бара DOSKI, который, как оказалось, поддерживает Российскую армию и проведение спецоперации. По словам представителей, ресторан также организовывал сбор необходимых для ВС РФ вещей для дальнейшей отправки на передовую. Бар извинился за поведение официанта и сообщил, что фанат ВСУ больше там не работает.

"Наш бар-ресторан поддерживает Российскую Федерацию и ВС России и неоднократно оказывал посильную помощь участникам специальной военной операции. <…> Спасибо большое нашим гостям за проявленную бдительность", — написало руководство заведения.