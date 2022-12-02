Хабаровский губернатор назвал Путина настоящим хозяином тайги
Губернатор Хабаровского края Дегтярёв назвал Путина настоящим хозяином тайги
Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в сибирской тайге в 2019 году. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Дружинин
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв назвал президента России Владимира Путина настоящим хозяином тайги. Об этом он сказал в беседе с kp.ru.
Политик охарактеризовал регион тёплыми словами, назвав Хабаровск самым лучшим и солнечным городом. Вместе с тем он поделился и происходящими неурядицами, отметив, что "в лесу творится чёрт-те что". Так, по словам главы региона, амурский тигр недавно загрыз бурого медведя.
"Вот и вопрос: кто хозяин тайги?" — поинтересовался Дегтярёв у собеседника.
"Губернатор", — с уверенностью сказал корреспондент издания, однако дал "неправильный ответ".
"Нет. Президент", — поправил журналиста глава региона.
Это тот самый Михаил Дегтярёв, который выразил желание стать участником специальной военной "Операции Z" и добровольцем поехать на Украину. Он заявил, что и сам бы с удовольствием поехал в зону СВО исполнять долг перед Родиной, однако отметил, что ему нельзя. "У меня бронь из-за губернаторства", — добавил глава региона.