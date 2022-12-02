Хабаровский губернатор назвал Путина настоящим хозяином тайги

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв назвал президента России Владимира Путина настоящим хозяином тайги. Об этом он сказал в беседе с kp.ru.

Политик охарактеризовал регион тёплыми словами, назвав Хабаровск самым лучшим и солнечным городом. Вместе с тем он поделился и происходящими неурядицами, отметив, что "в лесу творится чёрт-те что". Так, по словам главы региона, амурский тигр недавно загрыз бурого медведя.

"Вот и вопрос: кто хозяин тайги?" — поинтересовался Дегтярёв у собеседника.

"Губернатор", — с уверенностью сказал корреспондент издания, однако дал "неправильный ответ".

"Нет. Президент", — поправил журналиста глава региона.