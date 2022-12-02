Песков: Непризнание США новых территорий осложняет поиск почвы для переговоров

Непризнание США новых территорий существенно осложняет поиск почвы для переговоров, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление лидера США Джо Байдена о готовности обсуждать с Владимиром Путиным завершение боевых действий.

"США по-прежнему не признают новых территорий в составе РФ, конечно, это существенно осложняет поиск какой-то взаимной почвы, почвы, возможной для взаимного обсуждения", — сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что Путин ещё до начала спецоперации попытался инициировать переговоры на основе подготовленных Россией проектов текстов о гарантиях безопасности для РФ с США, НАТО, ОБСЕ, однако инициатива не получила поддержки. На данный момент, по словам Пескова, президент остаётся открытым для переговорного процесса.