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2 декабря, 10:18

Песков: Непризнание США новых территорий осложняет поиск почвы для переговоров

Непризнание США новых территорий существенно осложняет поиск почвы для переговоров, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление лидера США Джо Байдена о готовности обсуждать с Владимиром Путиным завершение боевых действий.

"США по-прежнему не признают новых территорий в составе РФ, конечно, это существенно осложняет поиск какой-то взаимной почвы, почвы, возможной для взаимного обсуждения", сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что Путин ещё до начала спецоперации попытался инициировать переговоры на основе подготовленных Россией проектов текстов о гарантиях безопасности для РФ с США, НАТО, ОБСЕ, однако инициатива не получила поддержки. На данный момент, по словам Пескова, президент остаётся открытым для переговорного процесса.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что готов обсудить с Владимиром Путиным завершение боевых действий на Украине. По его словам, он не видит такого же стремления со стороны лидера России.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев

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