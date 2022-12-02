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2 декабря, 10:06

В Подмосковье накрыли сеть наркокурьеров из Европы и изъяли гашиш на 200 млн рублей

ФСБ России обезвредила в Подмосковье банду, ввозившую наркотики из Европы через Украину

<p>Место задержания и один из участников ОПГ. Фото © <a href="https://customs.gov.ru/press/federal/document/370373" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФТС РФ </a></p>

Место задержания и один из участников ОПГ. Фото © ФТС РФ

Сотрудники Федеральной таможенной службы РФ сообщили о задержании международной банды, которая занималась ввозом наркотиков в Россию через Украину. В состав ОПГ входили граждане трёх стран Евросоюза, у которых изъяли товар на 200 миллионов рублей.

Кадр с места задержания. Фото © ФТС РФ

Кадр с места задержания. Фото © ФТС РФ

"Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России и УФСБ России по Москве и Московской области ликвидирована деятельность международной преступной группы, которая занималась контрабандой наркотиков из Европы в Россию. Груз шёл транзитом через Украину. <...> Изъято более 80 килограммов гашиша на 200 миллионов рублей", — уточнили в ФТС.

Организатора и двоих его подельников силовики обезвредили в подмосковных частных домах. Всего в банду входило шесть человек, среди которых были уроженцы Молдавии, имеющие гражданство РФ, Румынии, Дании и Эстонии.

До этого в Подмосковье таможенники уже задерживали двух наркокурьеров этой группировки, когда те перевозили 50 килограммов гашиша из Эстонии. А в одном из гаражей в Москве при расфасовке 322 брикетов с гашишем арестовали и организатора сети, распространявшего наркотики в России.

Против преступников возбуждены уголовные дела по статьям "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере" и "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Членам ОПГ грозит от 15 до 20 лет заключения либо пожизненное лишение свободы.

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Ирина Фальке

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