Песков не исключил переговоры Эрдогана с Асадом в России
Песков: Есть потенциальная возможность организации встречи Эрдогана и Асада в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность организовать встречу президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана в России.
"Пока никакой конкретики нет. Потенциальная возможность такая есть", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Вместе с тем представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин уже не раз говорил, что в интересах налаживания мира и стабильности в регионе и вокруг Сирии контакты между лидерами стран приветствовались бы.
"Конечно, российская сторона готова всячески этому способствовать", — указал Песков.
Как уже писал Лайф, Турция нанесла удары по северу Сирии и северу Ирака в рамках "воздушной операции против Рабочей партии Курдистана". Она стала ответом на теракт в Стамбуле, в котором Анкара подозревает РПК. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган даже сообщил о готовности встретиться с президентом САР Башаром Асадом при возникновении "благоприятных условий".
ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / IMAGO / Turkish presidency / apaimages