Песков не исключил переговоры Эрдогана с Асадом в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность организовать встречу президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана в России.

"Пока никакой конкретики нет. Потенциальная возможность такая есть", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Вместе с тем представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин уже не раз говорил, что в интересах налаживания мира и стабильности в регионе и вокруг Сирии контакты между лидерами стран приветствовались бы.

"Конечно, российская сторона готова всячески этому способствовать", — указал Песков.