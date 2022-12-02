Песков: Россия будет отстаивать свои интересы в случае новых исков по поставкам газа

Если к "Газпрому" будут предъявлены новые иски о "недопоставках" газа в Европу, компания будет защищать собственные интересы, и в первую очередь юридическим путём. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Естественно, всеми доступными средствами, юридико-правовыми прежде всего, наша компания будет отстаивать свои интересы", — сказал он.

Так Дмитрий Песков прокомментировал созданный немецкой компанией Uniper прецедент, когда она подала в суд на российскую компанию. В связи с этим журналисты задали вопрос представителю Кремля, ожидают ли там новых подобных исков и каким в таком случае будет ответ.