Песков: Россия будет отстаивать свои интересы в случае новых исков по поставкам газа
Если к "Газпрому" будут предъявлены новые иски о "недопоставках" газа в Европу, компания будет защищать собственные интересы, и в первую очередь юридическим путём. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Естественно, всеми доступными средствами, юридико-правовыми прежде всего, наша компания будет отстаивать свои интересы", — сказал он.
Так Дмитрий Песков прокомментировал созданный немецкой компанией Uniper прецедент, когда она подала в суд на российскую компанию. В связи с этим журналисты задали вопрос представителю Кремля, ожидают ли там новых подобных исков и каким в таком случае будет ответ.
Напомним, по версии немецкого газового гиганта, с 14 июня 2022 года "Газпром" сократил поставки российского газа в Германию, а с конца августа 2022 года полностью их прекратил. Ранее Uniper оценила чистый убыток за первые три квартала в 40 миллиардов евро. А сегодня стало известно, что германская компания подала в суд на "Газпром" с требованием возмещения убытков в €11,6 млрд.
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