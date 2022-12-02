В Испании не нашли признаков причастности России к отправке посылок со взрывчаткой
В Испании сомневаются, что к ряду недавних случаев с отправкой посылок со взрывчаткой может быть причастна Россия. Об этом сообщил телеканал la Sexta. Сейчас правоохранители ищут связь между отправлениями, они уже выяснили, что подписи на четырёх из шести бандеролей совпадают.
"[Это] может указывать на то, что они принадлежат одному и тому же автору, но все сценарии открыты, и ни одна гипотеза не исключена", — говорится в сообщении.
Ранее Посольство Украины в Мадриде получило бандероль со взрывчатым веществом, которое сработало при вскрытии. Позже подобные посылки получили на авиабазе Торрехон-де-Ардос и в Минобороны Испании. Также о подозрительном конверте сообщили в Посольстве США.
ТАСС / AP / Paul White