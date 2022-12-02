В Испании не нашли признаков причастности России к отправке посылок со взрывчаткой

В Испании сомневаются, что к ряду недавних случаев с отправкой посылок со взрывчаткой может быть причастна Россия. Об этом сообщил телеканал la Sexta. Сейчас правоохранители ищут связь между отправлениями, они уже выяснили, что подписи на четырёх из шести бандеролей совпадают.