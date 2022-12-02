Эксперт назвал демонстрацией инциденты со "взрывными" посылками в Испании

Некие силы, предположительно, террористические организации, ведут целенаправленную работу на территории Испании. Об этом заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя череду инцидентов с посылками, в которые была заложена взрывчатка.

В беседе с телеканалом "360" эксперт отметил, что целью этих историй является дестабилизация ситуации в отношении дипломатических миссий в стране.

"Конечно, важно, кто берёт за это ответственность. Пока такой информации нет. Но если какая-нибудь террористическая организация возьмёт на себя ответственность за этот инцидент, тогда можно делать предположения о его причинах", — сказал политолог.