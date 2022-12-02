Эксперт назвал демонстрацией инциденты со "взрывными" посылками в Испании
Политолог Кошкин считает ряд инцидентов с посылками дестабилизацией дипмиссий в Испании
Некие силы, предположительно, террористические организации, ведут целенаправленную работу на территории Испании. Об этом заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя череду инцидентов с посылками, в которые была заложена взрывчатка.
В беседе с телеканалом "360" эксперт отметил, что целью этих историй является дестабилизация ситуации в отношении дипломатических миссий в стране.
"Конечно, важно, кто берёт за это ответственность. Пока такой информации нет. Но если какая-нибудь террористическая организация возьмёт на себя ответственность за этот инцидент, тогда можно делать предположения о его причинах", — сказал политолог.
При этом Кошкин не исключил, что с помощью посылок со взрывчаткой кто-то пытается дестабилизировать ситуацию в Испании. В стране есть свои проблемы, свои террористические группировки, возможно, спящие, подчеркнул эксперт. При этом, добавил он, всё происходящее — лишь демонстрация, а не реальная попытка покушения на сотрудника дипломатической миссии Украины.
Напомним, Посольство Украины в Мадриде получило бандероль с самодельной бомбой. Она была адресована послу. Когда её вскрыл сотрудник дипмиссии, раздался взрыв. Дипломат получил лёгкое ранение правой руки и был госпитализирован. Позднее посылку с бомбой обнаружили на авиабазе Торрехон-де-Ардос и в Минобороны Испании, а служба безопасности премьера Испании перехватила такой же конверт на имя премьер-министра Педро Санчеса. Кроме того, очередную посылку — предположительно, со взрывчаткой — нашли в Посольстве США в Мадриде.
ТАСС / AP / Paul White