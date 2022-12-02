Кулеба заявил о полученных тремя посольствами Украины письмах с угрозами

"Во-первых, уже не два, а три. Во-вторых, письма не со взрывчаткой, а с другим веществом. Не буду пока комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему. Скажем так: внутри этих конвертов — символичная угроза, переданная Украине", — сказал Кулеба.