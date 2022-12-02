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2 декабря, 02:20

Кулеба заявил о полученных тремя посольствами Украины письмах с угрозами

Число посольств Украины, получивших письма с угрозами и неким веществом, возросло до трёх. Об этом сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Во-первых, уже не два, а три. Во-вторых, письма не со взрывчаткой, а с другим веществом. Не буду пока комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему. Скажем так: внутри этих конвертов — символичная угроза, переданная Украине", — сказал Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства Украины добавил, что все конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью.

Посольства Украины в двух странах получили письма с угрозами

Посольства Украины в двух странах получили письма с угрозами

Ранее в Посольстве Украины в Мадриде произошёл взрыв. Бандероль с самодельной бомбой, адресованную послу, вскрыл сотрудник дипмиссии. Накануне посылку с бомбой обнаружили на авиабазе Торрехон-де-Ардос и в Минобороны Испании. Служба безопасности премьера Испании также перехватила такой конверт на имя премьер-министра Педро Санчеса. Лайф писал, что очередную посылку — предположительно, со взрывчаткой — нашли в Посольстве США в Мадриде.

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Иван Косицын

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