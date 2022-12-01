После Посольства Украины посылку с бомбой получили на авиабазе в Испании

В Испании обнаружили ещё одну посылку с бомбой — на этот раз на авиабазе Торрехон-де-Ардос. По данным МВД страны, служба безопасности нашла пакет со взрывчатым устройством утром 1 декабря. Сотрудники Национальной полиции и Гражданской гвардии уже отправились на базу, а следователи изучают конверт.