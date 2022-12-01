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1 декабря, 09:21

После Посольства Украины посылку с бомбой получили на авиабазе в Испании

В Испании обнаружили ещё одну посылку с бомбой — на этот раз на авиабазе Торрехон-де-Ардос. По данным МВД страны, служба безопасности нашла пакет со взрывчатым устройством утром 1 декабря. Сотрудники Национальной полиции и Гражданской гвардии уже отправились на базу, а следователи изучают конверт.

"Рано утром в четверг система безопасности авиабазы в городе Торрехон-де-Ардос обнаружила подозрительный конверт, он может содержать устройство", — цитирует ведомство ТАСС.

Как уточняет газета El Mundo, системы безопасности обнаружили на сканере подозрительный пакет, отправленный по почте в спутниковый центр на авиабазе.

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Суд в Испании заведёт дело о теракте после взрыва в Посольстве Украины в Мадриде

А накануне бандероль с самодельной бомбой получило Посольство Украины в Мадриде. Посылка была адресована послу, когда её вскрыл сотрудник дипмиссии, раздался взрыв. Дипломат получил лёгкое ранение правой руки и был госпитализирован.

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Telegram/ "Политика страны"

Александра Вишнякова

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