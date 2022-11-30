Суд в Испании заведёт дело о теракте после взрыва в Посольстве Украины в Мадриде

Власти Испании рассматривают взрыв в Посольстве Украины как теракт. Об этом сообщает агентство Europa Press.

Так, Национальная судебная коллегия Испании заведёт дело после инцидента в украинской дипмиссии в Мадриде, в результате которого пострадал сотрудник дипломатического ведомства. Рассматриваться оно будет как возможное террористическое преступление.

По данным агентства, судья Хосе Луис Калама начал предварительное судебное разбирательство, получив отчёт, который подготовила испанская полиция. В документе подробно описаны ключевые детали происшествия.