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30 ноября, 20:00

Суд в Испании заведёт дело о теракте после взрыва в Посольстве Украины в Мадриде

Europa Press: Власти Испании рассматривают взрыв в Посольстве Украины как теракт

Власти Испании рассматривают взрыв в Посольстве Украины как теракт. Об этом сообщает агентство Europa Press.

Так, Национальная судебная коллегия Испании заведёт дело после инцидента в украинской дипмиссии в Мадриде, в результате которого пострадал сотрудник дипломатического ведомства. Рассматриваться оно будет как возможное террористическое преступление.

Бандероль без обратного адреса: Украинский посол в Мадриде раскрыл подробности взрыва в дипмиссии

Бандероль без обратного адреса: Украинский посол в Мадриде раскрыл подробности взрыва в дипмиссии

По данным агентства, судья Хосе Луис Калама начал предварительное судебное разбирательство, получив отчёт, который подготовила испанская полиция. В документе подробно описаны ключевые детали происшествия.

Как писал Лайф, взрыв в Посольстве Украины в Мадриде произошёл днём 30 ноября. Бандероль с самодельной бомбой, адресованная послу, была вскрыта сотрудником дипмиссии. Он получил лёгкое ранение правой руки и был госпитализирован.

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ТАСС / AP / Paul White

Иван Косицын

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