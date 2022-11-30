Ученикам под Парижем начали выдавать одеяла из-за холода в школе

Школа в коммуне Лимей-Бреванн к юго-востоку от Парижа начала выдавать детям одеяла из-за низкой температуры в классах. Дело в том, что мэрия до сих пор не включила отопление в учебных заведениях из-за экономии в связи с возросшими счетами за электроэнергию. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

Родителям школьников пришлось написать петицию и потребовать включить батареи. Как рассказала вице-президент местной ассоциации родителей учеников Одри Гуффе, после измерения температуры в школьных классах оказалось, что "она едва достигает 10–12 градусов". В мэрии на это ответили, что "с учётом текущей ситуации дети должны привыкнуть учиться в таких условиях". Там также объяснили, что поскольку отопление в зданиях на ночь выключается совсем, школьные кабинеты прогреваются только к середине дня.

"Счета за электроэнергию поставят многие коммуны лицом к стенке", — рассказал глава администрации мэрии Лимей-Бреванна Жюльен Лоде-Хаддад.

Он добавил, что счета за электричество выросли на 3,7 миллиона евро. Школа в Лимей-Бреванне выдаёт ученикам одеяла, а в классы приносят обогреватели, так как батареи остаются холодными. По словам родителей, учителя советуют "хорошенько укутывать" детей перед отправкой в школу, одевая их "слоями". СМИ сообщают, что во многих школах Франции до сих пор не включили отопление, хотя на улице уже сильно похолодало.

"Когда мы пришли в школу, учитель предупредил, что температура в классе — 12 градусов и разрешил ребёнку не снимать шапку и перчатки", — сказал один из родителей ученика из школы в департаменте Эр на севере страны.

Аналогичная ситуация наблюдается в Лиможе, а в городе Эврё родители силой добились от властей включения отопления, заблокировав вход в школу. При этом власти города заявили, что вынуждены выключать отопление, чтобы сократить потребление энергии и соблюсти план "энергетической трезвости", представленный Правительством Франции осенью, согласно которому, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, а в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов.