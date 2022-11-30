Агент Азмуна призвал "Сочи" позвонить, если клуб заинтересован в игроке

Арманд Дурн, агент иранского футболиста Сердара Азмуна, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны ФК "Сочи". По словам представителя, на данный момент Азмун продолжает играть в "Байере" и не собирается покидать клуб.

"Когда "Сочи" действительно заинтересуется Сердаром, они могут позвонить нам напрямую и сделать предложение, без проблем. Но сейчас Сердар — игрок "Байера" и не собирается покидать клуб", — заявил он в разговоре со Sport24.