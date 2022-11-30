World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных стартов
Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов, продлив их отстранение от международных стартов на фоне ситуации на Украине. Об этом заявил глава организации Себастьян Коу.
"Санкции, исключающие спортсменов из России и Белоруссии, остаются в силе до особого распоряжения", — отметил Коу.
Глава World Athletics также отметил, что восстановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) рекомендовано в марте 2023 года.
Ранее Лайф сообщал, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила спортсменов из России и Белоруссии ото всех соревнований под своей эгидой. При этом ВФЛА лишена членства в World Athletics с ноября 2015 года. Федерация была наказана за серию допинговых скандалов.
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