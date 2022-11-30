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30 ноября, 16:59

World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных стартов

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов, продлив их отстранение от международных стартов на фоне ситуации на Украине. Об этом заявил глава организации Себастьян Коу.

"Санкции, исключающие спортсменов из России и Белоруссии, остаются в силе до особого распоряжения", — отметил Коу.

Глава World Athletics также отметил, что восстановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) рекомендовано в марте 2023 года.

Три российских легкоатлетических турнира включили в тридцатку сильнейших в мире

Три российских легкоатлетических турнира включили в тридцатку сильнейших в мире

Ранее Лайф сообщал, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила спортсменов из России и Белоруссии ото всех соревнований под своей эгидой. При этом ВФЛА лишена членства в World Athletics с ноября 2015 года. Федерация была наказана за серию допинговых скандалов.

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Артур Белкин

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