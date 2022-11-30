Раскрыта фраза, которую Бен Аффлек выгравировал на кольце для Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес рассказала о фразе, которую актёр Бен Аффлек выгравировал на её помолвочном кольце. По её словам, там оказалась надпись Not. Going. Anywhere. (с англ. "Никуда. Не. Уйду.").

"Именно так он подписывал свои электронные письма, когда мы снова начинали общаться. Мол, не волнуйся, я никуда не уйду", — поделилась она в эфире радио Apple Music 1.

Кстати, как рассказала Лопес, на её первом кольце Аффлек написал Sing (с англ. "Пой").