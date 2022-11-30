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30 ноября, 16:49

Раскрыта фраза, которую Бен Аффлек выгравировал на кольце для Дженнифер Лопес

<p>Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Обложка © ТАСС / AP / Chris Pizzello</p>

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Обложка © ТАСС / AP / Chris Pizzello

Дженнифер Лопес рассказала о фразе, которую актёр Бен Аффлек выгравировал на её помолвочном кольце. По её словам, там оказалась надпись Not. Going. Anywhere. (с англ. "Никуда. Не. Уйду.").

"Именно так он подписывал свои электронные письма, когда мы снова начинали общаться. Мол, не волнуйся, я никуда не уйду", поделилась она в эфире радио Apple Music 1.

Кстати, как рассказала Лопес, на её первом кольце Аффлек написал Sing (с англ. "Пой").

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Лайф писал, что 16 июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились спустя 20 лет разлуки. Их первая помолвка должна была состояться в 2003 году, однако церемония была отменена, а позже пара и вовсе рассталась.

Матвей Шандрыголов

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