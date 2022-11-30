Не протянул и года: Новый главарь ИГИЛ убит в бою
Al Arabiya: Ликвидирован главарь ИГИЛ Абу аль-Хасан аль-Кураши
Арабские СМИ сообщают о ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу аль-Хасана аль-Кураши.
"Представитель ИГИЛ объявил, что главарь группировки Абу аль-Хасан аль-Кураши был убит", — передаёт Al Arabiya.
Пресс-секретарь запрещённой организации Омар аль-Мухаджир в ходе видеотрансляции в аккаунте ИГИЛ в Telegram сообщил, что главарь группировки был ликвидирован в ходе боёв, но когда и где именно, не уточнил. Абу аль-Хасан аль-Кураши стал их лидером в феврале текущего года вместо уничтоженного Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши (также аль-Курейши).
Ранее Лайф писал, что ФСБ задержала вербовщика ИГИЛ, действовавшего в Москве и Воронеже. Он активно распространял пропагандистские материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке через социальные сети и мессенджеры.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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