Не протянул и года: Новый главарь ИГИЛ убит в бою

Пресс-секретарь запрещённой организации Омар аль-Мухаджир в ходе видеотрансляции в аккаунте ИГИЛ в Telegram сообщил, что главарь группировки был ликвидирован в ходе боёв, но когда и где именно, не уточнил. Абу аль-Хасан аль-Кураши стал их лидером в феврале текущего года вместо уничтоженного Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши (также аль-Курейши).