Педиатр рассказал, почему дети стали чаще болеть гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди маленьких жителей Санкт-Петербурга выросла на треть, но из-за удалёнки детский организм отвык от вируса гриппа. И всё-таки уровень заболеваемости сейчас возвращается к допандемийному. Об этом рассказал завкафедрой детских инфекционных заболеваний Педиатрического университета Владимир Тимченко.

"Мы видим сезонный подъём заболеваемости как гриппом, так и другими острыми респираторными инфекциями. Преимущественно болеют дети в возрасте от 7 до 14 лет. Однако заболеваемость регистрируется во всех возрастных группах", — уточнил он в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Причинами роста заболеваемости является как осенний сезон, так и сама пандемия — за этот период организм просто отвык от борьбы, подчеркнул Тимченко.

"Тогда не было встречи с традиционными возбудителями, поэтому не вырабатывался иммунитет", — объяснил профессор.