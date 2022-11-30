В Крыму снимут запрет на пиротехнику в новогоднюю ночь
Глава Крыма Аксёнов сообщил, что в новогоднюю ночь на полуострове разрешат запускать фейерверки
Власти Крыма разрешат гражданам запускать пиротехнику в новогоднюю ночь. Об этом сообщил в среду в своём телеграмм-канале глава региона Сергей Аксёнов. Он напомнил, что запрет был введён прошлым летом на время специальной военной операции.
"За бюджетный счёт салюты и фейерверки — нет, а запрета на продажу тоже нет. В частном порядке, пожалуйста, пусть все приобретают, в новогоднюю ночь будет разрешено", — отметил глава Крыма.
Он добавил, что Симферополь, Ялта и другие города полуострова будут украшены к новогодним праздникам, но здесь власти Крыма постараются "соблюдать границы".
"Моральный есть аспект с учётом того, что одни у нас ребята на передовой рискуют каждый день жизнью. Надо, чтобы были определённые границы уровню, объёму развлечений, соответствующие времени", — пояснил Аксёнов.
Напомним, что вопрос с новогодними гуляниями каждый российский регион в этом году будет решать по-своему. К примеру, в Томске приняли решение отменить новогодний фейерверк и проведение праздничных гуляний в городе в этом году и направить сэкономленные средства на помощь призванным в рамках частичной мобилизации россиянам и их семьям. Власти Курской области тоже решили отказаться от массовых новогодних гуляний и фейерверков, посвящённых празднованию Нового года. А мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям города решить, в каком формате будут отмечаться новогодние праздники в столице. Голосование проходило на портале "Активный гражданин". Результат таков: фейерверки и крупные уличные мероприятия проводиться не будут, однако парки, катки, фестивальные площадки будут открыты, также отказываться не станут и от праздничного оформления.
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ТАСС / Алексей Коновалов