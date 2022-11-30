В Крыму снимут запрет на пиротехнику в новогоднюю ночь

Власти Крыма разрешат гражданам запускать пиротехнику в новогоднюю ночь. Об этом сообщил в среду в своём телеграмм-канале глава региона Сергей Аксёнов. Он напомнил, что запрет был введён прошлым летом на время специальной военной операции.

"За бюджетный счёт салюты и фейерверки — нет, а запрета на продажу тоже нет. В частном порядке, пожалуйста, пусть все приобретают, в новогоднюю ночь будет разрешено", — отметил глава Крыма.

Он добавил, что Симферополь, Ялта и другие города полуострова будут украшены к новогодним праздникам, но здесь власти Крыма постараются "соблюдать границы".