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30 ноября, 15:49

В Подмосковье с подозрением на менингит госпитализированы 12 граждан Белоруссии

12 граждан Белоруссии были госпитализированы в Московской области с подозрением на менингит, один из заболевших находится в тяжёлом состоянии, ещё один, по неподтверждённой информации, мог скончаться. Об этом говорится в сообщении посольства республики в РФ.

"12 граждан Беларуси были доставлены в лечебные учреждения России с подозрением на менингит. У двоих диагноз не подтвердился, восемь находятся в состоянии средней тяжести, один в тяжёлом состоянии. По не подтверждённой пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался", — отмечается в публикации.

В настоящее время всем госпитализированным оказывается необходимая помощь, содействие готово оказать и Посольство Белоруссии.

Роспотребнадзор оценил опасность посылок Ozon после вспышки менингита на складе маркетплейса

Роспотребнадзор оценил опасность посылок Ozon после вспышки менингита на складе маркетплейса

Напомним, в Подмосковье сотрудники склада Ozon массово заболели менингитом. Все работники жили в одном общежитии. Ситуацию на контроль взял региональный Роспотребнадзор, а врач Звонков на всякий случай посоветовал дезинфицировать посылки с Ozon.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Артур Белкин

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