В Подмосковье с подозрением на менингит госпитализированы 12 граждан Белоруссии
12 граждан Белоруссии были госпитализированы в Московской области с подозрением на менингит, один из заболевших находится в тяжёлом состоянии, ещё один, по неподтверждённой информации, мог скончаться. Об этом говорится в сообщении посольства республики в РФ.
"12 граждан Беларуси были доставлены в лечебные учреждения России с подозрением на менингит. У двоих диагноз не подтвердился, восемь — находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжёлом состоянии. По не подтверждённой пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался", — отмечается в публикации.
В настоящее время всем госпитализированным оказывается необходимая помощь, содействие готово оказать и Посольство Белоруссии.
Напомним, в Подмосковье сотрудники склада Ozon массово заболели менингитом. Все работники жили в одном общежитии. Ситуацию на контроль взял региональный Роспотребнадзор, а врач Звонков на всякий случай посоветовал дезинфицировать посылки с Ozon.
ТАСС / Михаил Терещенко