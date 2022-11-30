В Подмосковье с подозрением на менингит госпитализированы 12 граждан Белоруссии

12 граждан Белоруссии были госпитализированы в Московской области с подозрением на менингит, один из заболевших находится в тяжёлом состоянии, ещё один, по неподтверждённой информации, мог скончаться. Об этом говорится в сообщении посольства республики в РФ.

"12 граждан Беларуси были доставлены в лечебные учреждения России с подозрением на менингит. У двоих диагноз не подтвердился, восемь — находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжёлом состоянии. По не подтверждённой пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался", — отмечается в публикации.