Британия ввела санкции против Памфиловой и Мантурова

МИД Великобритании опубликовал на своём сайте обновлённый санкционный список, в который за поддержку и содействие при проведении частичной мобилизации включено 22 официальных российских лица. Среди них глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель избиркома Ростовской области Андрей Буров, а также председатель ЦИК Элла Памфилова.

Мантуров был включён туда за "надзор за российской оборонной промышленностью и за оснащение мобилизованных войск". Памфилова — за поддержку мобилизации. Также в перечне значится председатель избиркома Ростовской области Андрей Буров, ответственный, как подчёркивается, за организацию референдумов в Донбассе.

Помимо вышеперечисленных лиц в списке оказались главы российских регионов, среди которых губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Дагестана Сергей Меликов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и ещё семь политиков. Также под рестрикции подпали военные комиссары пяти регионов, включая московского — Игоря Егорова.

Всем вышеуказанным лицам запрещён въезд на территорию королевства, а их местные активы — при обнаружении таковых — будут заморожены.