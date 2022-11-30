"Газпром" считает неправомерным иск немецкой Uniper из-за убытков в €11,6 млрд
"Газпром экспорт" считает неправомерным иск Uniper о возмещении убытков в €11,6 млрд
"Газпром экспорт" изучает исковое заявление германского партнёра Uniper, которая требует компенсации ущерба в 11,6 млрд евро от недопоставки российского газа в этом году. В компании подчеркнули, что не нарушали контракта.
"Газпром экспорт" подтверждает, что германская компания Uniper инициировала арбитражное разбирательство. В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля. ООО "Газпром экспорт" не признаёт нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков", — сказано в заявлении российской компании.
Напомним, по версии немецкого газового гиганта, с 14 июня 2022 года "Газпром" сократил поставки российского газа в Германию, а с конца августа 2022 года полностью их прекратил. Ранее Uniper оценил чистый убыток за первые три квартала в 40 миллиардов евро. А сегодня стало известно, что германская компания подала в суд на "Газпром" с требованием возмещения убытков в €11,6 млрд.
ТАСС / EPA / FRIEDEMANN VOGEL