"Газпром" считает неправомерным иск немецкой Uniper из-за убытков в €11,6 млрд

"Газпром экспорт" изучает исковое заявление германского партнёра Uniper, которая требует компенсации ущерба в 11,6 млрд евро от недопоставки российского газа в этом году. В компании подчеркнули, что не нарушали контракта.

"Газпром экспорт" подтверждает, что германская компания Uniper инициировала арбитражное разбирательство. В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля. ООО "Газпром экспорт" не признаёт нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков", — сказано в заявлении российской компании.