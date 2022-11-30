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30 ноября, 15:15

"Король футбола" Пеле экстренно госпитализирован в Бразилии

Легендарный бразильский футболист Пеле внепланово госпитализирован в Бразилии

Легендарный бразильский футболист Пеле был внепланово доставлен в одну из клиник города Сан-Паулу после того, как по всему телу у него начали наблюдаться отёки. Об этом пишет ESPN Brasil.

Врачи диагностировали у него общий отёк и сердечную недостаточность. Кроме того, по словам медиков, проведённая в последние месяцы химиотерапия не дала никакого результата, а у Пеле наблюдаются спутанность сознания и осложнения из-за онкологии. Сейчас врачи и близкие "короля футбола" ожидают результатов анализов.

Пеле выписан из больницы Сан-Паулу

Пеле выписан из больницы Сан-Паулу

Легенде бразильского и мирового футбола в октябре исполнилось 82 года. В последний раз Пеле сообщал о своей госпитализации в феврале этого года. Тогда это было плановым мероприятием, которое футболист проходил ежемесячно.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SEBASTIAO MOREIRA

Артур Белкин
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