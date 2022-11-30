История России и рубли: СБУ похвасталась "уликами" после обыска у бывшего депутата Рады
СБУ провела обыски у бывшего депутата Рады Евгения Мураева
Евгений Мураев. Фото © Wikipedia / tov_sergeant
Служба безопасности Украины провела обыски у бывшего депутата Рады Евгения Мураева и его окружения по подозрению в государственной измене. В СБУ показали найденные "улики": книги об истории России и Иване Грозном, а также рубли.
"Сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещённой пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. <...> Мероприятия проходили по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родных, а также у его ближайших соратников", — говорится в сообщении.
В итоге были изъяты наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также прочие материалы. Сам же Мураев в настоящее время "скрывается от правосудия за рубежом", отметили в СБУ. Силовики инициировали "проведение независимых экспертиз высказываний политика". Последние нашли в словах фигуранта признаки "причинения вреда информационной безопасности Украины".
Кроме того, согласно материалам следователей, в эфире телеканала Мураева распространяли "нарративы российской информационной пропаганды", из-за чего на него были наложены штрафные санкции.
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Ранее Лайф рассказывал об обысках СБУ в Киево-Печерской лавре. В ведомстве заявили, что мероприятия проводятся для проверки данных об использовании помещений Украинской православной церкви как "ячейки Русского мира" "для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д. Кроме того, обыск был проведён в Зверинецком монастыре в Киеве, а также в храме УПЦ в Ивано-Франковске.
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