Герой СВО, который был заложником в школе в Беслане, через Лайф передал привет сослуживцам на передовой

Один из бывших заложников, переживших захват школы Беслана террористами в 2004 году, старший лейтенант Сослан Хасигов, обратился через редакцию Лайфа к военнослужащим ВС РФ на передовой и пожелал бойцам здоровья, удачи и терпения.

"Ребятам я, конечно же, желаю удачи, здоровья и терпения. Набраться сил и не раскисать", — сказал Хасигов.

Сегодня старший лейтенант также был награждён орденом "За боевые отличия" в ходе спецоперации. Как сообщили в Администрации местного самоуправления Правобережного района Республики Северная Осетия – Алания, старший лейтенант Сослан Хасигов удостоен награды за проявленную храбрость и точность расчётов в ходе выполнения задачи 8 марта. Офицер вёл разведку с передвижного наблюдательного пункта вблизи посёлка Шестовица, Черниговская область, и, обнаружив артиллерийскую установку ВСУ, ведущую огонь по позициям российских войск, передал её точные координаты командованию. Благодаря этому удалось избежать потерь среди личного состава ВС России.