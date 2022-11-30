В США всё же нашли способ казнить заключённого, трижды избежавшего смерти через укол
В Алабаме заключённому отменили казнь через инъекцию, так как не смогли найти вены
Американец Алан Миллер, приговорённый к казни через инъекцию, в очередной раз избежал смерти. Как сообщает местный портал al.com, у совершившего в 1999 году тройное убийство американца снова не смогли найти вену. Теперь власти настроены серьёзно: наказание решено исполнить через другую меру — азотную гипоксию.
"Любые будущие попытки привести в исполнение смертный приговор (в отношении Миллера) могут быть осуществлены только с помощью азотной гипоксии", — говорится в судебных документах.
Из-за третьей за пять лет неудачной попытки казнить заключённого губернатор Алабамы Кай Айви попросил приостановить приведение в штате смертной казни и провести инспекцию всей системы исполнения высшей меры наказания.
Алана Миллера пытались казнить трижды, в последний раз Лайф писал о нём в сентябре. Тогда сообщалось, что его перевели в обычную камеру и решили рассмотреть возможность замены способа исполнения наказания.
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