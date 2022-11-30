В США всё же нашли способ казнить заключённого, трижды избежавшего смерти через укол

Американец Алан Миллер, приговорённый к казни через инъекцию, в очередной раз избежал смерти. Как сообщает местный портал al.com, у совершившего в 1999 году тройное убийство американца снова не смогли найти вену. Теперь власти настроены серьёзно: наказание решено исполнить через другую меру — азотную гипоксию.

"Любые будущие попытки привести в исполнение смертный приговор (в отношении Миллера) могут быть осуществлены только с помощью азотной гипоксии", — говорится в судебных документах.

Из-за третьей за пять лет неудачной попытки казнить заключённого губернатор Алабамы Кай Айви попросил приостановить приведение в штате смертной казни и провести инспекцию всей системы исполнения высшей меры наказания.