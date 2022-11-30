Рябков: Западные данные о встрече Бёрнса и Нарышкина не совпадают с российскими

Данные, представленные в американских СМИ о встрече главы СВР Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бёрнса в Анкаре, отличаются от российских. Такое заявление в интервью RT сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Эти сообщения не совпадают с нашим знанием о том, как эта встреча прошла и что на ней обсуждалось", — сказал он.