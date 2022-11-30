Рябков: Западные данные о встрече Бёрнса и Нарышкина не совпадают с российскими
Данные, представленные в американских СМИ о встрече главы СВР Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бёрнса в Анкаре, отличаются от российских. Такое заявление в интервью RT сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Эти сообщения не совпадают с нашим знанием о том, как эта встреча прошла и что на ней обсуждалось", — сказал он.
Рябков добавил, что встреча носила закрытый характер и он не имеет права раскрывать какие-либо подробности относительно того, что обсуждалось в ходе диалога.
Ранее телеканал CNN сообщил о встрече главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бёрнса в Анкаре, на которой якобы обсуждались возможные ядерные риски. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакт был произведён по инициативе Вашингтона, а в Белом доме указали целью разговора поддержание контактов и обсуждение вопросов безопасности.
ТАСС / EPA / POOL / MAXIM SHEMETOV