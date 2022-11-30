Летучие мыши умеют рычать как вокалисты рок-групп, выяснили учёные

Группа учёных под руководством Коэна Элеманса из Университета Южной Дании нашла необычное умение летучих мышей рычать так же, как это делают рок-исполнители. Происходит это за счёт того, что животным удаётся брать сразу семь октав. Результаты исследования опубликованы в журнале PLОS Biology.

Как удалось выяснить учёным, для общения летучие мыши задействуют определённые структуры внутри гортани. Причём для этого они используют сразу семь октав, тогда как человек — только три, а некоторые из млекопитающих — четыре. Любопытно, но разброс частот от 1 до 120 кГц показывает абсолютную уникальность летучих мышей среди других животных.

"Мы показали, что летучие мыши заставляют вибрировать чрезвычайно тонкие и лёгкие мембраны, исходящие от голосовых связок, чтобы производить ультразвуковые сигналы для эхолокации. Чтобы расширить свой диапазон частот, мыши производят агрессивные сигналы с помощью своих вентрикулярных складок, как это делают при рычании певцы в стиле death metal", — говорится в результатах работы.

Примечательно, что звук, похожий на рык рок-звёзд, летучие мыши издают, когда вылетают из укрытия, где находятся их собратья. Однако с чем именно это связано, учёные выяснить не смогли.