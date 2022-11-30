Щелкунчик, енот-полоскун и эй, Гугл: Названы самые "ужасные" типы пациентов на приёме у стоматолога

Похвастаться талантом общения с врачами может не каждый, и порой непонимание сводит специалистов с ума, хотя бывают и обратные ситуации. Челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова рассказала Лайфу об опыте работы со сложными пациентами. Таких людей приходится лечить буквально стиснув зубы.

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, пародонтолог Юлиана Романова. Фото © Предоставлено LIFE

"Я могу сказать так, что есть категория людей, которые выносят мозг ещё до того, как они начали лечиться. Вторая категория — это те, кто делает это в процессе. Из-за чего получает кучу осложнений обычно. А третья — это полный атас, это тот, кто делает это после", — пояснила доктор.

Врач вспомнила в качестве примера случай из личной практики, когда ей довелось познакомиться с представителем "первой категории". На старте своей карьеры стоматолог занималась составлением плана лечения, а менеджер рассчитывал стоимость. В результате консультации с одним гостем, которая продлилась четыре часа, был составлен 21 вариант плана: на случай, если он уедет в санаторий, уедет на неделю, уедет и задержится, приедет оттуда раньше и так далее.

"Я не забуду это, наверное, никогда. Я ему расписывала чуть ли не весь химический состав композитной пломбы. На каждое слово у него возникал десяток вопросов. Суммарно — девять часов мучений сотрудников. Он сказал "я подумаю" и ушёл", — рассказала собеседница Лайфа.

Романова отметила, что врачи всегда готовы ответить на вопросы пациента, но если этого требует лечение. Другая категория — "параноики", они боятся врачей и хотят "мониторить весь процесс от и до". Такие гости любят писать жалобы и задают вопросы в стиле "а почему мне показалось". Ещё одна категория — те, кто гуглит. Эти люди сами ставят себе диагноз, чтобы сравнить с официальным. Также есть пациенты-перестраховщики, которые начинают лечение, но на каком-то этапе уходят в соседнюю клинику, потому что "там акция".

"Но как показывает практика, они регулярно возвращаются обратно и просят бесплатно переделать чужую работу, если она пошла не так", — рассказывает медик.

Другие пациенты составляют план лечения сами, и чаще всего он далёк от реальности. Кто-то, несмотря на просьбу не полоскать рот после удаления/имплантации зуба, всё равно это делает, потому что "так будет чище" — их стоматологи относят к "енотам-полоскунам". Также есть "щелкунчики", которым запрещается грызть орехи при ношении временной конструкции, но и это элементарное правило соблюдать не удаётся.