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30 ноября, 14:31

"Приезжайте, искупайтесь": Захарова пригласила Зеленского и его команду в Крым

Мария Захарова пригласила Зеленского и его офис посетить Крым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила президента Украины Владимира Зеленского и сотрудников его офиса посетить Крым. Заявление она сделала в ходе брифинга.

"А вот советник главы офиса (президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа) Подоляк обещал через полгода дать интервью украинским журналистам в Ялте. Я хочу сказать и Зеленскому, и вот Подоляку: да не надо откладывать, а вы приезжайте, искупайтесь, поплавайте, если хотите интервью дать — берите украинских журналистов, добро пожаловать", заявила Захарова.

По мнению официального представителя ведомства, украинский лидер точно сможет дать интервью всем журналистам. Она также подчеркнула, что у представителей западных СМИ всегда была возможность посетить Крым, однако за последние восемь лет они не делали этого. Аналогичная ситуация была и с Донбассом.

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Напомним, советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что через полгода сможет дать интервью украинским СМИ из Ялты. В ответ на это заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил офису украинского лидера организовать видеовключение из СИЗО в Крыму.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Service

Артур Белкин

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