"Приезжайте, искупайтесь": Захарова пригласила Зеленского и его команду в Крым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила президента Украины Владимира Зеленского и сотрудников его офиса посетить Крым. Заявление она сделала в ходе брифинга.

"А вот советник главы офиса (президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа) Подоляк обещал через полгода дать интервью украинским журналистам в Ялте. Я хочу сказать и Зеленскому, и вот Подоляку: да не надо откладывать, а вы приезжайте, искупайтесь, поплавайте, если хотите интервью дать — берите украинских журналистов, добро пожаловать", — заявила Захарова.

По мнению официального представителя ведомства, украинский лидер точно сможет дать интервью всем журналистам. Она также подчеркнула, что у представителей западных СМИ всегда была возможность посетить Крым, однако за последние восемь лет они не делали этого. Аналогичная ситуация была и с Донбассом.