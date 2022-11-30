Российские авиакомпании за 2022 год планируют перевезти более 94 млн человек
Савельев: Пассажиропоток российских авиакомпаний превысит 94 миллиона человек в 2022 году
Пассажиропоток российских авиакомпаний за 2022 год составит 94–96 миллионов человек, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Если бы не закрытие 11 аэропортов на юге России, количество пассажиров могло быть почти на 20 миллионов больше.
"Планируем перевезти в текущем году примерно 94–96 миллионов пассажиров. <...> Это произошло вследствие закрытия южных аэропортов, которые, если бы были открыты, смогли бы дополнительно перевезти около 19 миллионов пассажиров", — рассказал Савельев на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.
Согласно его данным, с начала года услугами авиации воспользовались уже 87 миллионов пассажиров, из которых 71,4 миллиона летали внутри России и ещё 15,7 миллиона — в международном авиасообщении. В настоящее время граждане могут воспользоваться услугами 15 российских авиакомпаний и более 50 зарубежных.
Кстати, ранее Лайф писал, что российский "Аэрофлот" впервые запустил регулярные рейсы из Владивостока напрямую в Таиланд — в Бангкок и Пхукет. Стоит отметить, что на остров смогут попасть также и жители Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана, которым нужно будет совершить пересадку.
Unsplash