Российские авиакомпании за 2022 год планируют перевезти более 94 млн человек

Пассажиропоток российских авиакомпаний за 2022 год составит 94–96 миллионов человек, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Если бы не закрытие 11 аэропортов на юге России, количество пассажиров могло быть почти на 20 миллионов больше.

"Планируем перевезти в текущем году примерно 94–96 миллионов пассажиров. <...> Это произошло вследствие закрытия южных аэропортов, которые, если бы были открыты, смогли бы дополнительно перевезти около 19 миллионов пассажиров", — рассказал Савельев на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.

Согласно его данным, с начала года услугами авиации воспользовались уже 87 миллионов пассажиров, из которых 71,4 миллиона летали внутри России и ещё 15,7 миллиона — в международном авиасообщении. В настоящее время граждане могут воспользоваться услугами 15 российских авиакомпаний и более 50 зарубежных.