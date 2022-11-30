Представители Народного фронта в рамках масштабного новогоднего сбора проекта "Всё для победы" представили подарки, которые были закуплены специально для задействованных в зоне специальной военной операции бойцов. Заместитель руководителя исполкома ОНФ Борис Подольский рассказал Лайфу, что изюминкой среди презентов являются мобильные бани.

Представители Народного фронта презентовали новогодние подарки для участников СВО в рамках проекта "Всё для победы". Видео © LIFE

Проект Народного фронта "Всё для победы!" объявил сбор "Новогодний", средства от которого пойдут на реализацию насущных желаний защитников Донбасса и Новороссии. В рамках проекта для воинских подразделений уже закуплена часть подарков, в числе которых мобильные бани, печки, автомобили и тепловизоры. Кроме того, бойцы получат тёплые наборы, в которые входят шапка, перчатки и баф.

Заместитель руководителя исполкома ОНФ Борис Подольский. Видео © LIFE

Доставят подарки на передовую Деды Морозы и Снегурочки, в роли которых выступят представители Народного фронта: военные корреспонденты, телеведущие, блогеры, спортсмены и прочие известные личности, а компанию им составит самый настоящий Дед Мороз из Великого Устюга.

Для того чтобы праздник для военнослужащих состоялся в том числе на линии соприкосновения и в ближайшем тылу, необходимо участие всех неравнодушных — тех, кто готов подарить новогоднее настроение военным, несущим службу в полевых условиях. Так, любую сумму можно перевести на сайте "Всё для победы".