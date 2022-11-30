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Опубликовано 30 ноября 2022, 14:04

Деды Морозы и Снегурочки от ОНФ доставят новогодние подарки бойцам СВО

Деды Морозы и Снегурочки доставят подарки бойцам СВО в рамках проекта ОНФ "Всё для победы"

Представители Народного фронта в рамках масштабного новогоднего сбора проекта "Всё для победы" представили подарки, которые были закуплены специально для задействованных в зоне специальной военной операции бойцов. Заместитель руководителя исполкома ОНФ Борис Подольский рассказал Лайфу, что изюминкой среди презентов являются мобильные бани.

Представители Народного фронта презентовали новогодние подарки для участников СВО в рамках проекта "Всё для победы". Видео © LIFE

Проект Народного фронта "Всё для победы!" объявил сбор "Новогодний", средства от которого пойдут на реализацию насущных желаний защитников Донбасса и Новороссии. В рамках проекта для воинских подразделений уже закуплена часть подарков, в числе которых мобильные бани, печки, автомобили и тепловизоры. Кроме того, бойцы получат тёплые наборы, в которые входят шапка, перчатки и баф.

Заместитель руководителя исполкома ОНФ Борис Подольский. Видео © LIFE

Доставят подарки на передовую Деды Морозы и Снегурочки, в роли которых выступят представители Народного фронта: военные корреспонденты, телеведущие, блогеры, спортсмены и прочие известные личности, а компанию им составит самый настоящий Дед Мороз из Великого Устюга.

Для того чтобы праздник для военнослужащих состоялся в том числе на линии соприкосновения и в ближайшем тылу, необходимо участие всех неравнодушных — тех, кто готов подарить новогоднее настроение военным, несущим службу в полевых условиях. Так, любую сумму можно перевести на сайте "Всё для победы".

Представители "Единой России" организуют новогодние ёлки для детей беженцев из Донбасса
Представители "Единой России" организуют новогодние ёлки для детей беженцев из Донбасса

А ранее Лайф писал, что власти Подмосковья обеспечат детям участников специальной военной операции новогоднее настроение, пока их отцы стоят на защите Родины. Как заявил губернатор Андрей Воробьёв, этот вопрос уже обсудили с семьями офицеров и договорились о том, что и праздник, и всё, что детям положено в Новый год, а именно чудеса, будут обеспечены. Он пообещал, что в Московской области постараются подготовить всё так, чтобы дети верили в сказку.

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LIFE

Николь Вербер
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