В Петербурге число операций по пересадке донорских органов за год увеличилось на 40%

Врачи Санкт-Петербурга в текущем году увеличили число трансплантаций донорских органов человека на 40%. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

За десять месяцев 2022 года питерские врачи провели 137 операций. Так, 74 — по трансплантации почки, 38 раз пересадили печень и 25 — сердце. Вмешательства проводят девять медицинских учреждений, но в дальнейшем их число намерены увеличить. Также указано, что пять операций были выполнены в регионах России с использованием органов от посмертных доноров из Петербурга.

"В прошлые пандемийные годы это число было значительно меньше: 95 операций в 2020 году и 96 операций в 2021 году. На сегодняшний день в Петербурге трансплантацию донорских органов проводят девять медицинских учреждений, из них четыре федеральных и пять городских", — пишет газета.

На данный момент в листе ожидания трансплантации в Северной столице находятся 668 человек, большинство из которых нуждается в пересадке почки.