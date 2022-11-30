Врач рассказала, почему капроновые колготки не спасают от мороза

Многие модницы продолжают смело носить капроновые колготки в мороз, считая, что с их помощью можно утеплить ноги. Как рассказала Лайфу врач общей практики, дерматолог, главный врач клиники Preventamed Елена Кудашкина, в этом случае ношение колготок из капрона бесполезно, так как данный материал не способен удерживать тепло.

"Капроновые колготки — это изделие, выполненное из синтетического материала, который не способен удерживать тепло, если речь идёт не о каких-то специализированных термоколготках, выполненных из современных материалов по уникальным технологиям. Вообще, капрон на морозе, как правило, накаляется и появляется ощущение, что вы без какой-либо термозащиты на ногах", — объяснила доктор.

Кроме того, чтобы ногам было тепло, между тканью и кожей должна быть прослойка воздуха, которая будет поддерживать температуру тела. Если взять тонкий капрон, то он прилегает слишком плотно, поэтому при минусовой температуре такие колготки бесполезны, рассказала собеседница Лайфа.

По словам медика, в морозную погоду в капроновых колготках ходить не рекомендуется, так как это может привести к нарушению микроциркуляции и, как следствие, переохлаждению и различным воспалениям.

"Вообще, зимой, в холодную погоду, все материалы, которые прилегают к телу, должны быть натуральными (хлопок, лён и т.д.) или специализированными, как термобельё", — заключила Кудашкина.