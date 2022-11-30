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30 ноября, 13:33

В Посольство Украины в Мадриде пришло "заминированное" письмо, пострадал сотрудник

Reuters: Сотрудник Посольства Украины в Мадриде пострадал при взрыве на территории дипведомства

Взрыв произошёл возле Посольства Украины в Мадриде, сообщает Reuters. По предварительным данным, пострадал один из сотрудников дипмиссии. Информация о его состоянии уточняется.

СМИ пишут, что дипломатический работник вскрыл конверт, в котором якобы находилась взрывчатка. На месте работают полиция и сапёры, пострадавший госпитализирован.

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Shutterstock

Марина Калегина

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