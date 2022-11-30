Более 10 человек пострадало при столкновении двух трамваев в Новосибирске
В результате столкновении двух трамваев в Кировском районе Новосибирска пострадало 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
"По информации службы скорой помощи, в результате ДТП с трамваями 11 пострадавших. Предварительно, тяжёлых травм ни у кого нет. Всех пострадавших доставили в больницу для обследования", — рассказали журналистам в министерстве.
По словам очевидцев, один трамвай "догнал другой". Судя по кадрам с места событий, больше всего повреждений получило транспортное средство, находившееся впереди.
Ранее Лайф рассказывал, что на Ленинградском проспекте в Москве два человека погибли в результате аварии. В момент ДТП за рулём автомобиля, который влетел в заграждение, находился 17-летний подросток, с ним была 21-летняя пассажирка, которая является владелицей машины.