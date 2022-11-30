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30 ноября, 13:40

Более 10 человек пострадало при столкновении двух трамваев в Новосибирске

<p>Место столкновения двух трамваев в Новосибирске. Фото © VK / <a href="https://vk.com/chp_novosibirsk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧП Новосибирск</a></p>

Место столкновения двух трамваев в Новосибирске. Фото © VK / ЧП Новосибирск

В результате столкновении двух трамваев в Кировском районе Новосибирска пострадало 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Место столкновения двух трамваев в Новосибирске. Фото © VK / ЧП Новосибирск

Место столкновения двух трамваев в Новосибирске. Фото © VK / ЧП Новосибирск

"По информации службы скорой помощи, в результате ДТП с трамваями 11 пострадавших. Предварительно, тяжёлых травм ни у кого нет. Всех пострадавших доставили в больницу для обследования", — рассказали журналистам в министерстве.

По словам очевидцев, один трамвай "догнал другой". Судя по кадрам с места событий, больше всего повреждений получило транспортное средство, находившееся впереди.

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Андрей Бражников

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