Более 10 человек пострадало при столкновении двух трамваев в Новосибирске

В результате столкновении двух трамваев в Кировском районе Новосибирска пострадало 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Место столкновения двух трамваев в Новосибирске. Фото © VK / ЧП Новосибирск

"По информации службы скорой помощи, в результате ДТП с трамваями 11 пострадавших. Предварительно, тяжёлых травм ни у кого нет. Всех пострадавших доставили в больницу для обследования", — рассказали журналистам в министерстве.

По словам очевидцев, один трамвай "догнал другой". Судя по кадрам с места событий, больше всего повреждений получило транспортное средство, находившееся впереди.