Врач рассказал, почему беременные часто имеют проблемы с зубами

Многие беременные страдают от проблем с зубами: они выпадают, болят, а иногда некоторые из них и вовсе приходится удалять. По словам Радиона Карповича, хирурга-имплантолога сети стоматологий Smile-at-Once, с такой проблемой сталкиваются больше половины будущих мам.

"Изменение гормонального фона во время беременности — это естественный процесс, необходимый для вынашивания ребёнка. Но к нему добавляются токсикоз и нарушение pH полости рта в сторону кислой среды, дефицит витаминов, вероятность острых патологий щитовидной железы и обменных процессов", — объяснил врач "Газете.ру".

Из-за этого нарушается свёртываемость крови, питание клеток, а из тканей вымываются кальций и фосфор. В итоге у будущих мам возникают воспалительные процессы, кровоточивость дёсен и частый кариес.

Также беременность способна корректировать бытовые привычки. Так, частый токсикоз и усталость могут приводить к небрежности при чистке зубов, а еда на бегу и плохой сон — к стрессу и дефициту витаминов.

"Беременным и кормящим можно и нужно лечить зубы. Обезболивающие разрешены, рентген — это минимальная лучевая нагрузка. Риск от них меньше, чем от воспаления во рту и тем более от отсутствия зубов", — добавил хирург.

Карпович не рекомендует запускать проблемы такого характера, призывая исправно посещать стоматолога. А чтобы не лишаться части необходимых витаминов и минералов, можно поменять рацион и обратиться к врачу за назначением БАД.