Врач рассказал, почему беременные часто имеют проблемы с зубами
Стоматолог Карпович порекомендовал беременным вести более тщательный уход за зубами
Многие беременные страдают от проблем с зубами: они выпадают, болят, а иногда некоторые из них и вовсе приходится удалять. По словам Радиона Карповича, хирурга-имплантолога сети стоматологий Smile-at-Once, с такой проблемой сталкиваются больше половины будущих мам.
"Изменение гормонального фона во время беременности — это естественный процесс, необходимый для вынашивания ребёнка. Но к нему добавляются токсикоз и нарушение pH полости рта в сторону кислой среды, дефицит витаминов, вероятность острых патологий щитовидной железы и обменных процессов", — объяснил врач "Газете.ру".
Из-за этого нарушается свёртываемость крови, питание клеток, а из тканей вымываются кальций и фосфор. В итоге у будущих мам возникают воспалительные процессы, кровоточивость дёсен и частый кариес.
Также беременность способна корректировать бытовые привычки. Так, частый токсикоз и усталость могут приводить к небрежности при чистке зубов, а еда на бегу и плохой сон — к стрессу и дефициту витаминов.
"Беременным и кормящим можно и нужно лечить зубы. Обезболивающие разрешены, рентген — это минимальная лучевая нагрузка. Риск от них меньше, чем от воспаления во рту и тем более от отсутствия зубов", — добавил хирург.
Карпович не рекомендует запускать проблемы такого характера, призывая исправно посещать стоматолога. А чтобы не лишаться части необходимых витаминов и минералов, можно поменять рацион и обратиться к врачу за назначением БАД.
Лайф писал об опасности использования деревянных зубочисток. По словам стоматолога Евгении Бойцовой, при чистке они могут ломаться и застревать в дёснах, вызывая процессы гниения.
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