НОМ: В США продолжают оспаривать итоги выборов в Конгресс

В разных уголках США продолжают оспаривать итоги прошедших в начале ноября выборов в Конгресс. Как отмечают эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ), это может говорить о серьёзных проблемах в избирательной системе страны.

Так, избирательная комиссия округа Льюзерн в штате Пенсильвания до сих пор не смогла утвердить результаты голосования. Всё из-за того, что в день выборов там закончились бумажные бюллетени, а часы голосования были продлены до 22:00. Победу в итоге одержал демократ Джон Феттерман, хотя до этого он проиграл публичные дебаты республиканцу Мехмету Оза.

Помимо того, регулярные претензии, связанные с ходом голосования, поступали и от местных жителей, которые жаловались на проведение процедуры.

"Разрозненность законодательства о выборах в разных штатах, архаизм системы выборов и отсутствие системы общественного контроля открывает большие возможности для самоуправства и проведения выборов в интересах отдельных политиков", — заявила член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова.

А вот заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов обратил внимание на то, что в последние годы законодательные изменения касались лишь процедуры голосования, однако никак не влияли на появление общественного контроля, как то было сделано в России.