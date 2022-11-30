Германская компания Uniper подала в суд на "Газпром" из-за убытков в €11,6 млрд

Германская энергетическая компания Uniper подала в суд на "Газпром экспорт" для компенсации убытков от недопоставки российского газа в этом году. Концерн оценивает затраты на замену топлива из РФ в 11,6 млрд евро.

"Uniper инициировала арбитражное разбирательство против российской компании "Газпром экспорт" в международном арбитражном суде... Uniper требует возмещения убытков, понесённых компанией в связи с объёмами газа, не поставленными "Газпром экспортом" с июня", — говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее энергоконцерн Uniper сообщил о крупных убытках из-за снижения поставок голубого топлива из России. Uniper после почти 60-процентного сокращения поставок "Газпромом" был вынужден обратиться за помощью к правительству, поскольку закупал газ по более высокой цене. Кроме того, компания заявила, что её чистый убыток за первые три квартала вырос в 8,5 раза в годовом выражении и превысил 40 млрд евро. В значительной степени Uniper это связывает с сокращением поставок газа из России.