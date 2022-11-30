Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 ноября, 14:16

Эксперт объяснила, для чего кошки трутся о ноги хозяев

Фелинолог Пономарёва заявила, что трением о ноги кошки не только требуют внимания

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Трение кошки о ноги хозяина может быть связано не только с требованием внимания и ласки, об этом РИАМО рассказала фелинолог, эксперт ICU по всем породам, основатель питомника Russicats Светлана Пономарёва. По её словам, таким жестом животное ставит что-то вроде подписи на человеке.

"Кошки трутся о ноги, щёки и руки хозяина не только с целью получить ласку — поглаживание. На их скулах расположены железы, выделяющие феромоны — неуловимые человеком вещества, но хорошо различимые другими кошками", — объяснила специалист.

Учёные нашли способ победить аллергию на кошек с помощью прививки

Учёные нашли способ победить аллергию на кошек с помощью прививки

Ранее Лайф рассказывал о самой старой в мире кошке по версии Книги рекордов Гиннесса. Ей оказалась глухая и слепая Флосси из Великобритании, прожившая по человеческим меркам 120 лет.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров