Эксперт объяснила, для чего кошки трутся о ноги хозяев

Трение кошки о ноги хозяина может быть связано не только с требованием внимания и ласки, об этом РИАМО рассказала фелинолог, эксперт ICU по всем породам, основатель питомника Russicats Светлана Пономарёва. По её словам, таким жестом животное ставит что-то вроде подписи на человеке.

"Кошки трутся о ноги, щёки и руки хозяина не только с целью получить ласку — поглаживание. На их скулах расположены железы, выделяющие феромоны — неуловимые человеком вещества, но хорошо различимые другими кошками", — объяснила специалист.