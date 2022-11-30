Учёные обнаружили у сов настоящий радар на мышей
PRS: Бородатые неясыти находят полёвок под снегом благодаря дискообразной морде
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Бородатые неясыти с удивительной точностью находят добычу благодаря крыльям и дискообразной форме морды. Как показало недавнее исследование Калифорнийского университета в Риверсайде, этими частями совы улавливают специальные звуковые импульсы даже под плотным слоем снежной корки. Работа опубликована в научном журнале Proceedings of the Royal Society.
Группа учёных заинтересовалась, как птицы находят полёвок и другую мелкую пищу под снегом, и провели исследование. Они выяснили, что успеха совы добиваются благодаря дискообразной форме морды, которая играет для них роль радара — именно она улавливает низкочастотные звуки, которые издают грызуны.
Плюсом является и тот факт, что покрытые обильными перьями крылья птиц глушат звук собственного полёта. Это и помогает совам сосредоточиться на звуках, которые исходят от маленьких грызунов.
Ранее Лайф рассказывал, что длиннохвостые неясыти, также называемые уральскими совами, массово мигрируют в Москву из Сибири. Орнитолог Мишин допустил, что увеличившаяся миграция могла стать результатом более лояльного отношения людей к птицам. На сов сегодня нечасто охотятся, отметил Мишин. Поэтому пернатые меньше боятся человека.