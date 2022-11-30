Учёные обнаружили у сов настоящий радар на мышей

Бородатые неясыти с удивительной точностью находят добычу благодаря крыльям и дискообразной форме морды. Как показало недавнее исследование Калифорнийского университета в Риверсайде, этими частями совы улавливают специальные звуковые импульсы даже под плотным слоем снежной корки. Работа опубликована в научном журнале Proceedings of the Royal Society.

Группа учёных заинтересовалась, как птицы находят полёвок и другую мелкую пищу под снегом, и провели исследование. Они выяснили, что успеха совы добиваются благодаря дискообразной форме морды, которая играет для них роль радара — именно она улавливает низкочастотные звуки, которые издают грызуны.

Плюсом является и тот факт, что покрытые обильными перьями крылья птиц глушат звук собственного полёта. Это и помогает совам сосредоточиться на звуках, которые исходят от маленьких грызунов.