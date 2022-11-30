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30 ноября, 14:23

В Министерстве обороны подтвердили освобождение Андреевки в ДНР

Российские военные полностью освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минобороны.

"В результате наступательных действий российских войск полностью освобождён от подразделений ВСУ населённый пункт Андреевка", — проинформировали в ведомстве.

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Ранее Штаб территориальной обороны республики сообщал об освобождении населённых пунктов Перше Травня и Андреевки. А врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Угледар тоже "совсем скоро" будет освобождён, это откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск. Он также рассказал о безуспешных попытках украинских войск контратаковать на этом направлении.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Алексей Берковиц

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