В Министерстве обороны подтвердили освобождение Андреевки в ДНР
Российские военные полностью освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минобороны.
"В результате наступательных действий российских войск полностью освобождён от подразделений ВСУ населённый пункт Андреевка", — проинформировали в ведомстве.
Ранее Штаб территориальной обороны республики сообщал об освобождении населённых пунктов Перше Травня и Андреевки. А врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Угледар тоже "совсем скоро" будет освобождён, это откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск. Он также рассказал о безуспешных попытках украинских войск контратаковать на этом направлении.
ТАСС / Дмитрий Рогулин