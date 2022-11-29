"Жителям это вообще не надо": Гоблин Пучков отреагировал на заявления из Киева о желании "вернуть" Крым

У жителей Крыма нет ни малейшего желания вновь оказаться в составе Украины. Уверенность в этом высказал российский переводчик, блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков. Так он отреагировал на заявления из Киева о желании "вернуть" полуостров.

"В Крыму никому это не надо. Глядя на то, что делает Россия, возвращаться на Украину никто ни малейшего желания не имеет", — заявил Пучков в эфире радио "Комсомольская правда".