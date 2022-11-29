"Жителям это вообще не надо": Гоблин Пучков отреагировал на заявления из Киева о желании "вернуть" Крым
Гоблин Пучков: У жителей Крыма нет ни малейшего желания "возвращаться" на Украину
У жителей Крыма нет ни малейшего желания вновь оказаться в составе Украины. Уверенность в этом высказал российский переводчик, блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков. Так он отреагировал на заявления из Киева о желании "вернуть" полуостров.
"В Крыму никому это не надо. Глядя на то, что делает Россия, возвращаться на Украину никто ни малейшего желания не имеет", — заявил Пучков в эфире радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что в то время как в Незалежной читают "сказки" про независимость и свободу, у простых людей возникают совершенно другие вопросы, связанные с их жизнью, обустройством быта. Также Пучков высказал мнение, что Киев специально делает громкие заявления о Крыме ради привлечения внимания США.
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Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью западному изданию Financial Times заявил, что готов "возвращать" Крым невоенным путём. А вот на полуострове уже давно сказали, что ждут приезда украинского президента Владимира Зеленского, где ему будет обеспечено специальное помещение с трёхразовым питанием и услуги нарколога. Однако вида на море предоставить не получится. В Кремле заявили, что о "возвращении" Крыма Украине не может быть и речи. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что курс Зеленского на "победу и возвращение Крыма" обречён на неудачу.
ТАСС/Валентин Егоршин