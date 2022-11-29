Крупный зарубежный ретейлер решил не уходить из России

Продуктовый ретейлер Metro не собирается покидать российский рынок. Он сохраняет свою операционную деятельность. Продажи компании в 2021-2022 финансовом году выросли на 22,3% (до 2,9 млрд евро), пишет ТАСС по ссылкой на пресс-службу компании.

"Metro — ответственный бизнес. И мы понимаем, что сейчас как никогда мы должны поддерживать наших клиентов, компании малого и среднего бизнеса, а также наших сотрудников — более 11 тыс. человек в 51 городе России", — пояснили агентству в пресс-службе.

В компании настроены в ближайшее время заняться открытием магазинов у дома, а также развитием электронной коммерции, программами поддержки для партнёров, инвестициями в ценообразование. В России у ретейлера 93 торговых центра в 51 регионе.